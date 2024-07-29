الببلاوى رئيسا لغرفة شركات السياحة بالتزكية.. وكريم محسن نائبا

كتب محمد أسعد

عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة جلسته الأولى اليوم، الاثنين، بعد تمام تشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين والمعينين، جاءت الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين الصندوق على أن يعقبها اجتماعا لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد لمناقشة أهم خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الجلسة الإجرائية فاز الدكتور نادر الببلاوي بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، كما فاز كريم محسن بمنصب نائب رئيس الغرفة وفاز نادر عياد بمنصب أمين الصندوق، جاء ذلك بالتزكية للمناصب الثلاث.

ومن المقرر أن يتم في اجتماع مجلس الإدارة التالي تشكيل لجان الغرفة وهيئة المكتب ووضع الخطوط العريضة لسياسة العمل بالغرفة خلال المرحلة المقبلة

ويضم مجلس إدارة الغرفة 12 عضوا هم الدكتور نادر الببلاوي، كريم محسن، نادر عياد، تامر الشاعر، كريم المنباوي، شريف أبو زيد، مهند فليفل، يسري السعودي، أحمد إبراهيم، وليد خليل، شريف البنا، هيثم عرفة.