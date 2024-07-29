اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 09:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يناشد مواطنيه في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

الإثنين، 29 يوليو 2024 09:14 م
الأردن يناشد مواطنيه في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة
أ ش أ

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دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رعاياها إلى تجنب السفر إلى لبنان، حرصًا على سلامتهم، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.


وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة -في بيان اليوم الإثنين- دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص.


‏كما جدد القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.







الأردن

وزارة الخارجية الأردنية

سفيان القضاة

لبنان

حزب الله




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