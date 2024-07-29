افتتاح مراكز الشباب بالدقهلية مجاناً لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن افتتاح المديرية "الإدارة العامة للشباب" لمراكز الشباب لأصحاب المشروعات مجاناً؛ لعرض، وتسويق منتجاتهم، في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"، حيث تم تنفيذ 3 معارض بمشاركة 15 عارض، وعارضة من أصحاب المشروعات اليدوية، والحرفية؛ لتسويق منتجاتهم خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 يوليو الجاري بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

يأتي تنفيذ المعارض مجاناً بالشباب والرياضة بالدقهلية، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية؛ لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وفي إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية، والتراثية، وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، وللمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة؛ لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية، والحرفية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان على أن المعارض تضم تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية، والحرفية، والتراثية مثل: مشغولات الخرز، والمنتجات الخشبية، والخزف، والحلي والاكسسوارات، والنقش على النحاس، التابلوهات، الملابس اليدوية، الكروشيه، التحف والهدايا، بوكيهات ورد، خيوط المكرمية، وصناعة العرائس، واللوحات الفنية، وغيرها من الحرف اليدوية، التي تعكس المشروعات اليدوية، والتراثية.