استكمال المرحلة الثانية من الممشى السياحى فى بورسعيد لإحداث واجهة حضارية

بورسعيد - محمد عزام

تستمر الأجهزة التنفيذية فى استكمال أعمال التطوير بالمرحلة الثانية من الممشى السياحى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحى، وإحداث واجهة حضارية.

وفى هذا الصدد، يتابع اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، مع المختصيين شرحًا تفصيليًا حول ما شهدته منطقة الممشى السياحى وشارع فلسطين، من أعمال تطوير فى المرحلة الأولى منها.

كما استعرض معدلات العمل فى تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى، والتى تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحى، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين.

ويمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، وإقامة مسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، والتى شكلت لوحة فنية وجمالية فريدة بالمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود فى أعمال تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحى، مع البدء فى تطوير الطرق الجانبية بامتداد الممشى السياحى بالكامل، وتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية، والطابع الجمالى الموحد والمميز بما يليق بمدخل قناة السويس.

وشدد على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، والتنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أى معوقات، للانتهاء من أعمال التطوير الجارى تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

أعمال التطوير بالممشى