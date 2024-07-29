إغلاق وتشميع 3 معارض بدون ترخيص بسوق أسوان السياحى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة مشتركة من حى غرب وشرطة المرافق وقسم الرخص والمحلات، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من إغلاق وتشميع 3 معارض مخالفة بالسوق السياحى القديم.

يأتى ذلك فى خطوة جادة لإعادة الانضباط للشارع الأسوانى ومواجهة العشوائية والإشغالات تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

قال سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم توجيه اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعارض المخالفة وأنه نظراً لمزاولة هذه المعارض للنشاط بدون ترخيص بنطاق حى غرب، تم إغلاقها وتشميعها وفى حالة عودة مزاولة النشاط سيتم تحرير محضر فك أختام ضد المخالف وإرسالها لجهة الإدارة " قسم الشرطة " لتحريك دعوى جنائية طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.



إغلاق وتشميع المحلات