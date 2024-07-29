اليوم السابع
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أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون كل يوم إلى الفرار دون أي مكان آمن

الإثنين، 29 يوليو 2024 10:30 ص
أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون كل يوم إلى الفرار دون أي مكان آمن قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وكالة أونروا إن السكان في غزة منهكون ويضطرون كل يوم إلى الفرار من ملاجئهم المؤقتة دون أي مكان آمن يذهبون إليه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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