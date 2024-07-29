أوكرانيا واليونان بصدد التوقيع على اتفاقية أمنية مشتركة

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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين أن الحكومة الأوكرانية ونظيرتها اليونانية تضعان اللمسات الأخيرة على نص اتفاقية أمنية ثنائية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان المكتب القول إنه بناءً على تعليمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد نائب رئيس مكتب الرئيس إيجور جوفكفا جولة أخرى من المفاوضات مع اليونان بشأن توقيع اتفاقية أمنية ثنائية".



وواصل الطرفان عملهما على مسودة الوثيقة وحددا موعدًا لمزيد من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية حتى يتمكن القادة من التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.



وأشار مكتب الرئيس إلى أن أوكرانيا أبرمت بالفعل 25 اتفاقية أمنية ثنائية بموجب الإعلان المشترك لمجموعة السبع الذي تم اعتماده في فيلنيوس العام الماضي فيما تتفاوض أوكرانيا حاليًا على توقيع وثائق أمنية مع أربع دول أخرى.