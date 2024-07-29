اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 يوليو 2024 11:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا واليونان بصدد التوقيع على اتفاقية أمنية مشتركة

الإثنين، 29 يوليو 2024 11:00 م
أوكرانيا واليونان بصدد التوقيع على اتفاقية أمنية مشتركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين أن الحكومة الأوكرانية ونظيرتها اليونانية تضعان اللمسات الأخيرة على نص اتفاقية أمنية ثنائية.


ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان المكتب القول إنه بناءً على تعليمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد نائب رئيس مكتب الرئيس إيجور جوفكفا جولة أخرى من المفاوضات مع اليونان بشأن توقيع اتفاقية أمنية ثنائية".


وواصل الطرفان عملهما على مسودة الوثيقة وحددا موعدًا لمزيد من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية حتى يتمكن القادة من التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.


وأشار مكتب الرئيس إلى أن أوكرانيا أبرمت بالفعل 25 اتفاقية أمنية ثنائية بموجب الإعلان المشترك لمجموعة السبع الذي تم اعتماده في فيلنيوس العام الماضي فيما تتفاوض أوكرانيا حاليًا على توقيع وثائق أمنية مع أربع دول أخرى.

 







أوكرانيا

اليونان

اوكرانيا واليونان

الحكومة الأوكرانية

اتفاقية أمنية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة