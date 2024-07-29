أمطار غزيرة وصواعق رعدية متوقعة على مكة المكرمة اليوم.. ورفع الطوارئ

إيمان حنا

رفع المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية، اليوم الاثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر فى مكة المكرمة؛ لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وتوقع المركز هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامًا فى مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط بردٍ، وجريان السيول.



وتشمل الحالة التى من المتوقع استمرارها حتى الحادية عشرة مساءً، محافظة العرضيات.



وعلى صعيد متصل، أكد مدير مركز العواصف الرملية والغبارية بالسعودية، جمعان القحطاني؛ أن نسبة الانخفاض فى العواصف الرملية فى 2023 بلغت 70% مقارنة بالـ 20 سنة الماضية. وفق "قناة الإخبارية السعودية".



وأضاف "القحطاني"؛ أن ما تم رصده خلال الشهور الماضية من عام 2024 أكد أن هناك هبوطًا ملحوظًا للعواصف، والمسار فى تنازل.