أمريكا واليابان تؤكدان أهمية تعزيز تحالفهما نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أ ش أ

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن ونظيره الياباني كيهارا مينورو، أهمية الاستمرار في تعزيز التحالف الأمريكي-الياباني، نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان نشرته اليوم الاثنين، أن أوستن ومينورو، رحبا بالبيانات التاريخية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية-اليابانية لعام 2024 بشأن التعاون في القاعدة الصناعية الدفاعية والتعاون المستمر في قيادة التحالف الثنائي.

ورحب المسؤولان أيضا بالاجتماع الوزاري الثلاثي التاريخي مع نظيرهما الكوري الجنوبي شين وون سيك -أمس الأحد- وهو الأول من نوعه على الإطلاق سواء في اليابان أو كوريا الجنوبية.

وأكد وزيرا الدفاع التوافق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان، فضلا عن أهداف التحالف المشتركة لتحسين وضع القوات وتعزيز الردع المتكامل وتحديث الأدوار والمهام والتعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل لضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

من جانبه، أكد أوستن التزام الولايات المتحدة الثابت والحازم بالدفاع عن اليابان، باعتباره حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.