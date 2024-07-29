أسوشيتدبرس: الأسبوع الماضى ليس له مثيل فى التاريخ الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشبتدبرس إن الأيام السبعة الماضية كانت أسبوعا ليس له مثيل فى التاريخ الأمريكي، أدى إلى قلب سباق الانتخابات الأمريكية لعام 2024. والآن، ومع تبقى 99 يوما فقط حتى يوم الانتخاب، فإن سباقا جديدا بشكل جذرى يتشكل يتسابق فيه مرشحين جدد، مع التركيز على قضايا جديدة وآفاق جديدة لكلا الحزبين.

فمع دخول نائبة الرئيس كامالا هاريس السباق الرئاسي بدلا من بايدن، حققت أرقاما قياسية فى جمع التبرعات، وهيمن على السوشيال ميديا وأدى إلى حماس هائل حتى أن بعض الديمقراطيين قالوا إنه ذكرهم بالطاقة التي تولدت مع ترشح باراك أوباما التاريخ قبل نحو 20 عاما.

على الجانب الآخر، فإن الجمهوريين يشعرون بشكل مفاجئ بالخوف والإحباط هو يتقبلون الحقيقة الجديدة بأن انتصار ترامب ليس أمرا مؤكدا، وفى تزايد الإحباط بدأوا يتبادلون الاتهامات. فبعض المحافظين البارزين يتشككون بشكل علنى فى اختيار ترامب لسيناتور أوهايو جي دى فانس مرشحا لمنصب النائب، صاحب التاريخ الموثق من التصريحات الاستفزازية.

وقبل 12 يوما، نال فانس تصفيقا حارا عندما ألقى خطابا فى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى فى ميلووكى، حيث كان هناك اعتقاد قوى بأن ترامب لا يمكن أن يرتكب خطأ فى أعقاب تجربة الاقتراب من الموت التي مر بها.

وقال هنرى باربور، عضو اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى إنهم على بعد سنوات ضوئية عما كانوا عليه فى ميلوكى، ولم يعد متأكدا من انهم الجمهوريين ربما يفوزا فى التصويت الشعبى الوطنى هذا الخريف لأول مرة منذ 2004.

وأضاف باربور قائلا إن الديمقراطيين الآن لديهم مرشحة يمكنها ان تهاجم وان تتكلن، لديهم سلاح ولديهم طريق.