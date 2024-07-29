أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة تكشف خطتها للحفاظ على مصر خالية من فيروس C

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الصحة: قصة نجاح مصر في القضاء على فيروس سي تعطي دفعة قوية لدول العالم

الصحة العالمية: مصر فحصت 63 مليون مواطن وعالجت 4 ملايين مصاب بفيروس سى

وزير الصحة: مبادرة 100 مليون صحة غيرت المشهد الدولي لمكافحة الالتهاب الكبدي

مساعد وزير الصحة: مصر قدمت نموذجا فريدا فى مواجهة فيروس سى

وزير الأوقاف يدين الإساءة للسيد المسيح في افتتاح دورة الألعاب الأولمبيَّة

الكهرباء: الأحمال على الشبكة تراجعت من 38 ألفا لـ36500 ميجاوات خلال يومين

وزير التعليم: اختلاف آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز أعداد المعلمين

وزارة الصحة تكشف خطتها للحفاظ على مصر خالية من الوباء الكبدي

مصر تحتفل باليوم العالمي للكبد باستعراض جهودها فى القضاء على فيروس C

وزارة التضامن تكشف حقيقة إغلاق مكاتب التأهيل لذوى الإعاقة بمحافظة الشرقية

البابا تواضروس الثانى يستقبل وزير الخارجية بالمقر الباباوى

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء يستقبل نائبة وزير العلوم الصينى