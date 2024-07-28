اليوم السابع
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الأحد، 28 يوليو 2024 05:38 م
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492 طالب وطالبة استقبلتهم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان لأداء اختبارات القدرات

الأحد، 28 يوليو 2024 05:00 م
492 طالب وطالبة استقبلتهم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان لأداء اختبارات القدرات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون التطبيقية
كتب محمد صبحى

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شهدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان توافداً كبيراً لطلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، والتي تعد شرطاً أساسياً للالتحاق بالكلية وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الاختبارات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات اليوم بلغ 492 طالباً وطالبة.

وتشمل معايير التقييم قدرة الطالب على إظهار الفكرة الرئيسية للعمل، تحقيق التوازن في توزيع العناصر، توظيف الخطوط لإبراز الأشكال المختلفة، التوافق اللوني، استخدام مؤثرات الظل والنور، وتطبيق قواعد المنظور والتناسب بين الأشكال والمساحة الكلية للعمل الفني.

تهدف هذه الاختبارات إلى تقييم المهارات الفنية والإبداعية للطلاب، مما يساعد في اختيار الطلاب الأكثر ملاءمة لطبيعة الدراسة في كلية الفنون التطبيقية.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون التطبيقية
اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون التطبيقية






وزارة التعليم العالي

اختبارات القدرات

اقبال كبير على اختبارات القدرات

كلية الفنون التطبيقية

جامعة حلوان



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