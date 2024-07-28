اليوم السابع
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وصول 27 شهيدا لمجمع ناصر الطبى فى خان يونس بعد قصف إسرائيلى على المدينة

الأحد، 28 يوليو 2024 06:41 م
وصول 27 شهيدا لمجمع ناصر الطبى فى خان يونس بعد قصف إسرائيلى على المدينة شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم نقل جثامين 27 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ فجر اليوم جراء القصف الإسرائيلي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة أبو مسلم في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، نقلوا إلى مستشفى ناصر.

وأضافت أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة السكة في خان يونس، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين ، نقلوا إلى مستشفى ناصر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324  مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.







مجمع ناصر الطبي

خان يونس

قصف إسرائيلى على خان يونس

إسرائيل

غزة




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