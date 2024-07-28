وزير خارجية روسيا: رغبة نتنياهو فى تدمير حماس كليا ليست واقعية

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تدمير حركة حماس كليا ليس أمرا واقعيا كما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وتعليقا على الهجوم بالجولان السوري المحتل، قال لافروف إن بلاده تدين ما سماها "كل الهجمات الإرهابية".

ونقلت الوكالة عن لافروف استغرابه بشأن تصريحات إسرائيلية تقول "إنه لا يوجد مدنيون في غزة، وإن جميعهم إرهابيون بدءا من سن الثالثة"، وذلك خلال إجابة الوزير الروسي عن أسئلة ضمن منتدى أكاديمي لخبراء في وقت سابق تطرق إلى "المأساة التي تجري في غزة والضفة الغربية".

وقال لافروف "شعرت بانزعاج شديد عندما بدأت إسرائيل وقادتها يجادلون بأن هذه الأساليب لها ما يبررها تماما".