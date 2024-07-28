وزير الإنتاج الحربى يعين قيادات جديدة فى عدد من شركات الوزارة

كتب زكى القاضي

صرح محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربى، أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي قام باتخاذ العديد من القرارات الهامة عقب تجديد الثقة و التي كان من ضمنها، ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي و الاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة في كافة الشركات و الوحدات التابعة، والتوظيف الأمثل لأحدث إمكانيات التكنولوجيا التصنيعية الحديثة، ومن ثم سيتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع رؤساء مجالس الإدارات والقطاعات بالجهات التابعة لمتابعة آخر المستجدات والتأكد من سير العملية الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة و العمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية الإنتاجية، مشيراً إلي أنه سيتم إجراء تقييم مستمر للأداء الوظيفي لجميع رؤساء مجالس الإدارات و القطاعات ؛ لتقييم القدرات، وربط معدل الأداء بمعدل الإنتاجية للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التطور و خطة الدولة 2030.

ووجّه الوزير بالحرص على تطوير مختلف خطوط الإنتاج وكذا تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي كيفًا وكمًا، مضيفًا " ننتوي الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة"، موضحًا أن الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق وهناك جدوى من تصنيعها وأن تكون منتجات قيّمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "بكر" بأنه في هذا الصدد تم تعين المهندس طارق السيد محمد بخيت رئيساً لمجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، و المهندس أحمد محمد على شكري رئيساً لمجس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، والدكتور المهندس عصام عبد الخالق رئيساً لمجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، و المهندس معز الدين أحمد رئيساً لمجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية، و المهندس محمود وهدان رئيساً لشركة حلوان لمحركات الديزل.