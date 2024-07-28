وزيرا خارجية أمريكا ولاوس يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين

أكد وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن وجمهورية لاوس ساليومكساي كوماسيث على أهمية تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي التقى نظيره من جمهورية لاوس خلال الاجتماعات الوزارية المتعلقة بآسيان في فيينتيان، عاصمة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وأكد بلينكن - خلال اللقاء - التزام الولايات المتحدة بمركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا ورؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمتصلة والمزدهرة والآمنة والمرنة.

وأعرب الوزير بلينكن عن امتنانه لوزير الخارجية ساليومكساي لتولي لاوس رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا هذا العام، مؤكدا دعم واشنطن لتنفيذ موضوعها "تعزيز الاتصال والمرونة".