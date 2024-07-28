وزراء دفاع طوكيو وسول وواشنطن يوقعون وثيقة تعاون لمواجهة تهديدات بيونج يانج

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وقع وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأحد، مذكرة لإضفاء الطابع المؤسسي على علاقاتهم الدفاعية الثلاثية بهدف دعم المشاورات السياسية وتبادل المعلومات والتدريبات المشتركة، وذلك في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وغيرها من التحديات الأمنية الإقليمية الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا قوله للصحفيين عقب اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك في العاصمة طوكيو: "من خلال التوقيع على هذه المذكرة، أصبح تعاوننا الثلاثي أكثر صلابة ولن يتزعزع، حتى في ظل التغيرات في الظروف الدولية".

ووفقا لكيهارا، فإن الاتفاقيات الواردة في مذكرة إطار التعاون الأمني ​​الثلاثي، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، تشمل تلك المتعلقة بالتناوب على استضافة الاجتماعات الوزارية كل عام وتبادل المعلومات بشكل فوري عن الصواريخ الكورية الشمالية فيما سيتم عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي القادم في كوريا الجنوبية العام المقبل.

وفي بيان صحفي مشترك، أعرب الوزراء الثلاثة عن "قلقهم الشديد إزاء الالتزام المتزايد بالتعاون العسكري والاقتصادي" بين كوريا الشمالية وروسيا، في حين تعهدوا بردع التهديدات النووية والصاروخية التي تشكلها بيونج يانج.

ويأتي الاجتماع الثلاثي في ​​الوقت الذي يزور فيه أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين العاصمة اليابانية لإجراء محادثات أمنية "اثنين زائد اثنين" مع نظرائهم اليابانيين.