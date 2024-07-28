نيويورك تايمز: جى دى فانس يتعثر بسبب تصريحاته القديمة عن الإجهاض و"النساء القطط"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز أن اختيار سيناتور أوهايو جى دى فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس مع ترامب، عكس ثقة حملة متأكدة للغاية من تحقيق الانتصار فى نوفمبر، حتى أنها تنظر على ما يبدو إلى ما بعد "الولاية الثانية لترامب" إلى إرث حركته.

لكن فى أقل من أسبوعين، وجد فانس نفسه مضطرا إلى الدفاع عن نفسه، ويعانى للرد على الإحساس بضعفه بعد أسبوع فقط من اختياره من قبل ترامب.

فقد أسفرت سلسلة من التصريحات القديمة والتعليقات الصوتية والمصورة التي أحياها الديمقراطيون ووسائل الإعلام فى الأيام الأخيرة تهدد بتقويض تواصل حملة ترامب مع النساء والناخبين الملونيين والناخبين من ذوى الياقات الزرقاء الذى يفترض أن يتوجه إليهم فانس، الذى انتخب عضوا بمجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو فى 2022.

فقد أثارت تصريحاته القديمة التي يهاجم فيها "السيدات القطط اللاتى لم ينجبن" ويدعم فيها "استجابة فيدرالية لوقف الإجهاض فى الولايات الديمقراطية، وروج لفرض ضرائب أعلى على الأمريكيين الذين لم ينجبوا، سلسلة انتقادات من الديمقراطيين. وقدمت محاولات فانس الجديدة لتفسير مادة خام أكبر للديمقراطيين، حيث نشرت حملة هاريس مقطع فيديو قصير ظهر فيه فانس، وهو يشير إلى أنه لم يقصد إهانة القطط عندما تحدث عن النساء القطط بلا أطفال.

وفى أول سلسلة من الفعاليات التي ظهر فيها فى الحملة الانتخابية، حظى فانس باهتمام غير ممتع. فخلال ظهره فى بلدته ميدلتاون فى أوهايو، أدلى بتعليق سخيف عن محاولة وصف منتقدوه لتناوله لمشروب غازى شهير بأنه عنصرى.

وقالت نيويورك تايمز إن تعثر فانس جاء بعد أسبوعين بارزين نجا فيهما ترامب من محاولة لاغتياله واحتشد حوله الحزب الجمهورى حتى بعض المتشككين. وبدأ المؤتمر الوطنى الجمهورى فى الدعوة إلى الوحدة الوطنية، رغم ان ترامب نفسه قوض هذه الدعوات .