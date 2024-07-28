نشاط رعوى مكثف بإيبارشية حلوان قبل بدء صوم العذراء مريم.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تكثف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو للأقباط الأرثوذكس نشاطها الرعوى الكبير قبل أيام من صوم العذراء مريم حيث عقد مجمع كهنة حلوان والمعصرة، اجتماعهم الدوري في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، بحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية ورئيس الدير.

وتضمن اللقاء كلمة ألقاها نيافته عن "اعرف الطريق"، حيث تأمل في الآية "فَذَهَبَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ بَيْتِ لَحْمِ يَهُوذَا لِكَيْ يَتَغَرَّبَ حَيْثُمَا اتَّفَقَ. فَأَتَى إِلَى جَبَلِ أَفْرَايِمَ إِلَى بَيْتِ مِيخَا وَهُوَ آخِذٌ فِي طَرِيقِهِ" (قض 17: 8)، ثم ناقش مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، القداس الإلهي ضمن بنهضه الأمير تادرس الشطبي، وذلك في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل و الأمير تادرس الشطبي بمنطقة الملاءة، بحلوان.

وبعد صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 42 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس، و 16 آخرين في رتبة أغنسطس. كما دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وعقب القداس افتقد مدارس الأحد من خدمه حضانة، وابتدائي، ثم خدمة إعدادي وثانوي، وألقي خلالها كلمة لخدمة إعدادي وثانوي، بعنوان "مخاطر استخدام الهاتف المحمول و كيفيه استخدامه استخدامًا صحيحًا"

وكرم أوائل كورس "احذر هذا الفخ" والذي ناقش المجامع المسكونية الثلاثة.