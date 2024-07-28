نشاط رعوى مكثف بإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح قبل صوم العذراء مريم.. تفاصيل

كتب ـ محمد الأحمدى

شهدت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح نشاطًا رعويًا مكثفًا، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك قبل أيام من بدء صوم العذراء مريم فى الكنيسة.

ونظمت لجان الخدمة المركزية بالإيبارشية، لقاءات مجمعة للمخدومين بمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، وذلك ببيت "أرض الفرح" التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والايبارشيات المجاورة، وبمشاركة ما يقارب من 1000 مخدوم من أبناء الإيبارشية، وعدد كبير من الخدام والخادمات.

ويأتى ذلك فى إطار تنظيم عدد من كنائس الإيبارشية النهضات الروحية للقديسين الذين يوافق أعيادهم الشهر الجاري، ومنها نهضة عيد الشهيد مارجرجس، ونهضة عيد القديس الأنبا كاراس السائح، ونهضة القديس بولس الرسول، وذلك بالكنائس الثلاث التي تحمل أسماهم بمدينة الزقازيق.