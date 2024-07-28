نائب محافظ دمياط يترأس اجتماعًا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمركز كفر سعد

دمياط معتز الشربيني

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعميد سعيد عبد الخالق مدير الإدارة العامة للأزمات والدكتور محمد ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والقطاعات الخدمية والجهتين المُنفذة والاستشارية ، لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تجرى مرحلتها الأولى بعدد 28 قرية بمركز كفر سعد.

وتناول الاجتماع استعراض موقف المشروعات المدرجة بالمبادرة حيث يصل عددهم 588 مشروعا، كما تم عرض عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها، ومناقشة موقف المشروعات الجارى تنفيذها ، وفى هذا السياق، ، تم استعراض نسب التنفيذ الخاصة بتلك المشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكافة قطاعات المرافق، كما ناقشت "المهندسة شيماء الصديق" الموقف الخاص بتشغيل المجمعات الحكومية ورصف الطرق الداخلية والرئيسية أيضًا.

وبحثت نائب محافظ دمياط، المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ و آليات تخطيها للدفع بالمعدلات التنفيذية وتحقيق طفرة على أرض الواقع والانتهاء من المشروعات فى إطار الخطط الزمنية المحددة لها ، حيث وجهت بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للاسراع بخطوات التنفيذ والانتهاء من الأعمال الخاصة بشبكات المرافق لاستكمال أعمال رصف الطرق ، وأكدت " المهندسة شيماء الصديق " أنه وفى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط يتم متابعة الموقف أولا بأول لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى الضخم لتنمية الريف المصري و توفير كافة الخدمات لأهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ورؤى الجمهورية الجديدة.