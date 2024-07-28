نائب رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكليتي الفنون التطبيقية والتربية الرياضية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت كليتي الفنون التطبيقية والتربية الرياضية "بنين وبنات" بجامعة بنها، توافد طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات والتى تعد شرطاً أساسياً للالتحاق بالكليتين وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

من ناحية أخري أجرى الدكتور تامر سمير نائب نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة اختبارات القدرات بكليتي الفنون التطبيقية والتربية الرياضية.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لجان الاختبارات بالكليتين، واستطلع آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم كُلٌّ في تخصصه.

يذكر أن التسجيل لاختبارات القدرات قد بدأ يوم الخميس الموافق 25 يوليو ويستمر حتى يوم 8 أغسطس القادم وتجرى بكليتي الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات بجامعة بنها.