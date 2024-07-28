منسق أممى بفلسطين: الجميع فى غزة معرضون للخطر والأمراض

كتبت ـ هند المغربي

أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، أن الجميع في غزة معرضون لخطر الإصابة والمرض، أما من نجوا من القنابل والرصاص، فهم لا يزالون يواجهون تهديدات الجوع والظروف غير الصحية ونقص الرعاية الصحية.

وأشار المنسق الأممي إلى أنه بعد مرور نحو عشرة أشهر على هذه الأزمة، لا تزال البيئة الآمنة المواتية لتقديم المساعدات الإنسانية غير متوفرة داخل غزة، مشددا علي ضرورة وقف إطلاق النار، والقدرة على تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

ولفت المنسق الأممي إلي معاناة أطفال غزة الذين أصيب الآلاف منهم بإصابات مروعة مثل الحروق من الدرجة الثالثة، وبتر الأطراف، والصدمات النفسية العميقة.

وقال إن الأطفال الذين يموتون، غالبا ما يموتون ببطء وبألم. والناجون منهم سوف يعانون من إعاقات مدى الحياة ومستقبل حزين وهم معرضون لمخاطر الذخائر غير المنفجرة والأمراض، وأضاف:هم أيضا معرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل شلل الأطفال بسبب جبال القمامة وأنهار الصرف الصحي التي تتدفق عبر مستوطنات النازحين داخليا.