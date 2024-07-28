مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر "اختر كليتك" على هامش معرضها السنوى للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم؛ رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المؤتمر السنوي الثامن عشر "اختر كُلِّيتك" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية لطلاب الثانوية العامة، وذلك بحضور النائب أحمد أبو هشيمة؛ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تنظم مؤتمر "اختر كُلِّيتك" للعام الثامن عشر على التوالي، وهي رحلة طويلة ومميزة، حرصت خلالها المكتبة على أن تساعد طلاب الثانوية العامة على اختيار الكلية الأنسب لقدراتهم وتفكيرهم وتكوينهم بناء على معلومات موثوقة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بانطلاق المؤتمر، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم والنائب أحمد أبو هشيمة والسادة رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة. وتحدث عن عضوية مكتبة الإسكندرية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا التعاون بداية عمل تنموي حقيقي يجمع الشباب ويخدم الإنتاج والابتكار والإبداع والتقدم.

ورحب مدير مكتبة الإسكندرية بالحضور من طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن اختيار الكلية يجب أن يتم وفقًا لاهتماماتهم وميولهم ومواهبهم، وأن يستند هذا القرار إلى معلومات وفهم لطبيعة المنظومة التعليمية في كل كلية. وشدد على إيمان المكتبة بأن الشباب هم قاطرة التنمية، وأنها تضع كل إمكاناتها لخدمتهم ولتحقيق آمالهم وطموحاتهم لاستكمال مسيرة التقدم.

وأعلن زايد أن مكتبة الإسكندرية بصدد تأسيس مركز للإبداع الرقمي، سيتيح للشباب فرص تدريبية ومهنية مجانية للمساهمة في الإبداع الرقمي من حيث استخدام الأكواد والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وجميع الأمور المرتبطة بالتقنيات الرقمية. كما دعا زايد الشباب للاشتراك في مسابقة «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» التي أطلقتها المكتبة خلال معرضها الدولي للكتاب تحت شعار «عش ألف عام مع القراءة»، وهي جائزة سنوية وموجهة لكل أطياف الشعب المصري، لافتًا إلى أن المعرض شهد هذا العام 160 فعالية ثقافية بمشاركة أكثر من 600 مثقف.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالمكانة التي وصلت لها مكتبة الإسكندرية خلال فترة رئاسة الأستاذ الدكتور أحمد زايد، وأشادت بانعقاد المؤتمر للعام الثامن عشر على التوالي بمشاركة هذا الجمع الكبير من الشباب بالإضافة إلى المتابعين عبر الانترنت. كما رحبت بالنائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، مؤكدة أنه مثال لرجل الأعمال الشاب الذي بنى نفسه بنفسه.

ووجهت مكرم كلمتها للشباب، مؤكدة أننا نعيش الآن في عهد جديد يتميز بالحرية وتقبل الآخر، كما يتميز بكثرة وتنوع مصادر المعلومات وفرص المشاركة التي يمكن أن يعتمد عليها الشباب للبحث والاستفسار لمعرفة ما يتناسب مع مواهبهم وشغفهم.

وأضافت: "يجب أن تتفتح أذهاننا وننمي معارفنا وأن ننظر إلى المستقبل ونعرف كيف سيساهم اختيارنا للتخصص في خدمة وطننا بعد التخرج".

ولفتت مكرم إلى أن الدولة وفرت للشباب فرص تعليمية جديدة منها الجامعات الأهلية والتعليم الفني، مؤكدة أننا يجب أن نغير ثقافتنا عن التعليم الفني، فالعامل المصري محترف ومعروف حول العالم بمهارته وإتقانه للعمل.

وتحدثت مكرم عن أهمية العمل التطوعي لخدمة الوطن، ودعت الشباب للتطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال الحملة التي أطلقها أمس بعنوان "إيد واحدة".

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بمكتبه الإسكندرية ينظم مؤتمر " اختر كليتك " في إطار اهتمام المكتبة بإرشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وخلق طالب متميز قادر على الابداع والابتكار وبناء المستقبل وذلك من خلال عروض تقديمية عن الكليات المختلفة والتي ستمتد على مدار أيام المؤتمر.