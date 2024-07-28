مقتل 12 شخصا فى هجوم استهدف حديقة دبليو الوطنية شمالى بنين

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قتل ما لايقل عن 12 شخصا في هجوم إرهابي استهدف حديقة "دبليو" الوطنية بشمالي بنين والقريبة من نهر "ميكرو".



وذكرت مجموعة "أفريكان باركس"، وهي مؤسسة غير ربحية تدير حديقة "دبليو"، أن الهجوم وقع ليلة الخميس الماضي وأسفر عن مقتل 5 من حراس المدينة و7 جنود من القوات المسلحة لبنين، وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم.



وأوضحت المجموعة أنها ستبدأ في عملية التعرف على جثث الحراس القتلى، معبرة عن خالص عزائها ودعمها لأسر الضحايا في ظل هذه الظروف المأساوية.



وأفادت مصادر مطلعة بأن الإرهابيين الذين شنوا الهجوم وصلوا إلى موقع الحادث على متن دراجات نارية حيث استهدفوا برجا للاتصالات كان يحرسه الجنود والحراس، مضيفة أن عددا من الجنود نجوا من الحادث بينما اعتبر آخرون في عداد المفقودين.



وأشارت المصادر إلى أن رئيس أركان الجيش في بنين أمر بشن هجوم مضاد على الفور لملاحقة الإرهابيين، فيما شرع رجال القوات المسلحة في بنين في تمشيط المكان وملاحقة الإرهابيين وتدمير معسكر مزعوم لهم والذي يشتبه في انطلاق الإرهابيين منه لشن هجومهم.



يذكر أن تقرير مؤشر الإرهاب العالمي الصادر العام الماضي 2023 كشف عن ارتفاع معدلات الوفاة الناجمة عن الإرهاب في دولتي بنين وتوجو لأول مرة بعد أن كانتا ضمن أكثر الدول استقرارا منذ انتشار التنظيمات الإرهابية في القارة السمراء عام 2012.