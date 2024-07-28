مصرع 3 إرهابيين ومصادرة بندقيتين كلاشينكوف وكميات من الذخيرة شمال الجزائر

أحمد علوى

أعلن الجيش الجزائري يوم الأحد، "القضاء على 3 إرهابيين خطيرين" وضبط بندقيتين رشاشتين (كلاشينكوف) وكميات من الذخيرة، خلال عملية شمال البلاد يوم أمس.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاشتة زوڨاغة بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلى، تمكنت وحدات الجيش من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين".

وأضاف البيان: "يتعلق الأمر بكل من الإرهابي دبار بومدين، الإرهابي حمناش إبراهيم والإرهابي علالي محمد". وأشارت الوزارة إلى أن "العملية أدت إلى ضبط بندقيتين رشاشتين (كلاشينكوف) وكميات من الذخيرة".

وأكدت أن "هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم".