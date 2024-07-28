مصرع 12 شخصا جنوب الصين فى انهيار أرضى ناجم عن الإعصار جايمى

وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الأحد، أن أمطاراً غزيرة مستمرة ناجمة عن العاصفة المدارية "جايمي" أسفرت عن انهيار أرضي بجنوب الصين، مما تسبب فى مصرع 12 شخصاً، كما تسببت في سيول مفاجئة بشمال شرق الصين على الحدود مع كوريا الشمالية، واضطرابات في السكك الحديدية في مناطق أخرى من البلاد.

وذكر تليفزيون الصين المركزي، أن 12 شخصاً لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من مدينة هنجيانج في إقليم هونان، صباح الأحد، وتسبب في محاصرة 18 شخصاً، وتم انتشال ستة ناجين مصابين.

وأصدرت السلطات في هونان تحذيراً من السيول مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وقال التليفزيون المركزي الصيني، نقلاً عن سلطات مدينة لينجيانج، إن مسؤولَين اثنين، أحدهما نائب رئيس بلدية المدينة الواقعة بإقليم جيلين، فُقدا خلال عمليات للإنقاذ من السيول. وتم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق الصين وتعليق عمل مئات المصانع.

وتلاشت رياح الإعصار، الذي تراجع مستواه إلى عاصفة مدارية، إلى حد كبير بحلول الأحد، ولكن مناطق كثيرة في الصين لا تزال في حالة تأهب تحسباً لمخاطر السيول الناجمة عن الأمطار.

واجتاحت العاصفة الأقوى التي تضرب الصين هذا العام، بلدات في إقليم فوجيان الساحلي، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية بينما بدأت رحلتها من الساحل جنوب شرق البلاد إلى المناطق الداخلية المكتظة بالسكان.

وتم تعليق خدمات السكك الحديدية في إقليم قوانجدونج بجنوب الصين وجزيرة هاينان، في حين استؤنفت رحلات بعض خطوط السكك الحديدية للركاب في إقليمي فوجيان وجيانجشي بالجنوب مع تحرك العاصفة شمالاً.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الإعصار جايمي، الذي قتل العشرات عندما اجتاح تايوان وفاقم الأمطار الموسمية في الفلبين، ألحق أضراراً بنحو 630 ألف شخص في فوجيان حيث تم نقل ما يقرب من نصفهم إلى أماكن أخرى.