اليوم السابع
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الأحد، 28 يوليو 2024 10:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة فى بريطانيا

الأحد، 28 يوليو 2024 09:27 م
مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة فى بريطانيا تحطم طائرة
أحمد علوى

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أفادت شرطة مقاطة شمال يوركشاير الإنجليزية، اليوم الأحد، بمصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في أحد الحقول بالمقاطعة.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من قرية ثورغانبي قرابة الساعة 9:50.


وجاء في البيان: "تحطمت طائرة خفيفة ذات مقعدين في حقل وكان على متنها رجلان في العشرينيات من العمر، يعتقد أنهما الطيار والراكب". وأضف البيان أنه إبلاغ ذوي القتيلين، وتجري حاليا عمليات تحديد هوياتهم بشكل رسمي، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أخرى.

وأكد البيان أن شرطة المقاطعة تعمل بالشراكة مع فرع تحقيقات حوادث الطيران لإطلاق تحقيق كامل في الظروف المحيطة بالحادث. لا تزال بعض الطرق مغلقة بينما تواصل خدمات الطوارئ التعامل مع الحادث.







تحطم طائرة

بريطانيا

الشرطة البريطانية




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