مساعد الرئيس الروسى: الحديث عن التفاوض مع موسكو حيلة تكتيكية من كييف والغرب

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قال مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الحديث عن إمكانية التفاوض مع موسكو هو حيلة تكتيكية من جانب نظام كييف والغرب بهدف الحصول على فرصة لاسترداد الأنفاس.



وأضاف مساعد الرئيس الروسي - وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم /الأحد/ - أن "نظام كييف يحاول من خلال ذلك أخذ فترة استراحة، لأن روسيا تمتلك زمام المبادرة في ساحات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مشددا على أن "نظام كييف، في الواقع، لا يفعل أي شيء ملموس للمفاوضات".



وأضاف: "هناك مرسوم من زيلينسكي، عندما كان لا يزال رئيسا شرعيا، منع فيه نفسه والآخرين في أوكرانيا من التفاوض مع روسيا"، منوها بأن "روسيا تمسك حاليا زمام المبادرة وتسيطر على الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".



ميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد بأن وحدات من القوات المظلية دمرت مدفع هاوتزر أمريكي من طراز /إم 777/ عيار 155 ملم على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) أن وزارة الدفاع الروسية أظهرت مقطعا يظهر عملية استهداف المدفع الأمريكي والعناصر المسلحة المحيطة به، وذلك بعد رصد استخباراتي عن طرق طائرة مسيرة استطلاعية من طراز زالا.