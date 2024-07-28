مسؤول روسي: موسكو ستجري حوارا مع أي رئيس أمريكي محتمل

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كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن بلاده ستجري حوارا مع أي رئيس أمريكي محتمل، بما في ذلك دونالد ترامب، من منطلق حماية مصالحها الوطنية.



وبحسب قناة "روسيا اليوم " مساء اليوم /الأحد/، فإن مدفيديف أشار إلى أن موسكو ليست خائفة من الصعوبات ولكنها لن تسمح بظهور تهديدات ومشاكل جديدة وأنها سوف ترد بحزم وبشكل فوري.



وأكد ميدفيديف، أن موسكو لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشددا على أن نتيجة الانتخابات تقع على عاتق الأمريكيين وحدهم.



وقال مدفيديف "بالتأكيد لن نتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ونؤكد في الوقت نفسه، أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية بيد الناخب الأمريكي"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.