محافظ المنيا يجرى زيارة عاجلة لمعاينة مصرف المحيط والوقوف على المشكلات

المنيا – حسن عبد الغفار

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، زيارة عاجلة إلى مركز سمالوط لمعاينة مصرف المحيط والوقوف على المشكلات الناجمة عنه، والتحقق من المستويات السلبية لعوامل التلوث البيئى والصحى، مؤكدا أن اقتحام المشكلات منهج عمل تتبناه القيادة السياسية وتدعمه الحكومة الجديدة بكافة السبل والإمكانيات.

وخلال زيارته لمصرف المحيط وتقييم الأوضاع على الأرض، عاين اللواء كدوانى الموقع كاشفا عن وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية والصناعية بالإضافة إلى أكوام الحشائش والقمامة، مما أدى إلى انتشار الامراض بسبب كثرة الذباب والبعوض والملوثات البيئية الخطيرة.

وبعد ساعات من زيارته التفقدية للمصرف، توجه اللواء عماد كدوانى إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى أولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، مؤكدا حرصه الشديد للعمل مع الجهاز التنفيذى بالمنيا بقيادة اللواء كدوانى لحل هذه المشكلة وتسخير كافة الامكانيات المادية واللوجستية لتوفير حياة صحية وبيئة لائقة لمواطنى عروس الصعيد.



الجدير بالذكر أن مصرف المحيط يُعد المصرف الرئيسي بالمحافظة ويبلغ طوله 80 كيلو مترًا، حيث يبدأ من مركز ديرمواس ويمر بمراكز ملوي، وأبوقرقاص، والمنيا، وينتهي في إطسا بمركز سمالوط، ويخدم حوالى 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية، إلا أنه يعاني منذ سنوات من مشكلات كبيرة، حيث يشهد تلوثًا ناتجًا عن الصرف الزراعي والصحي والصناعي الذي يُلقى في مجراه، وتصب كل هذه المخلفات في النهاية في مياه نهر النيل عند قرية إطسا، شمال المنيا بـ 15 كيلو مترًا، مما يؤدي إلى اختلاط المياه الملوثة بالمياه النقية العذبة.



جانب من زيارة محافظ المنيا