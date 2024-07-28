محافظ المنيا: استرداد 329 فدانا من مشروع استصلاح المليون ونصف فدان بديرمواس

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار التصدي لأى شكل من التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز "المنيا – أبوقرقاص - ملوىى"، من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 19 حالة، ففى مركز المنيا تم إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بقرى البرجاية ودمشير ونزلة حسين وتلة وبنى محمد سلطان، وفى مركز أبوقرقاص تم إزالة حالتى تعد بقرية اتليدم للبناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء، وفي مركز ملوي، تمكنت الوحدة المحلية من ازالة فورية لأعمال بناء مخالف بالدور الرابع بحى غرب المدينة، وتم رصد حالة شدة خشبية بالدور الأول علوى، بالإضافة إلى حالة بناء مخالف بقرية نزلة تونا الجبل وتم الإزالة، كما تم التصدى لأعمال وازالة صبة خرسانية بقرية هور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي .

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز "مطاى – بنى مزار - مغاغة"، تنفيذ حملات الإزالة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائى بدون ترخيص حيث تم إزالة حالة ، ففى مركز مطاى نفذت الوحدة المحلية حملات أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعد علي الاراضي الزراعية بأحياء شرق وغرب وشمال المدينه، وفى بنى مزار تم إيقاف إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى القيس وصندفا والحسينية وحى جنوب المدينة وتم التحفظ على معدات ومواد البناء، وتم إزالة 3 حالات بمركز مغاغة بقرية طنبدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ديرمواس تمكنت الوحدة المحلية من إزالة التعديات على مساحة 329 فدان بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ولاية شركة تنمية الريف المصري الجديد بمنطقة امتداد غرب المنيا ناحية قرية دلجا بمركز ديرمواس.

