محافظ القليوبية: تشكيل لجنة لمتابعة تقرير وزارة الصحة حول المستشفيات

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، لعرض ما رصده فريق وزارة الصحة على بعض المنشآت الصحية من ملاحظات أمس.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أن محافظ القليوبية استمع لشرح مفصل عن كل الملاحظات وتحليلها والوقوف على أى معوقات، مؤكدا كامل دعمه لأى تحد لتلافي أية ملاحظات تعود بالنفع على المريض.

وأضاف محافظ القليوبية، أن ملف الصحة يعد من أولويات اهتماماته، كما كلف بتشكيل لجنة من كافة المختصين لمتابعة وتلافي أى ملاحظات مع إفادته بما تسفر عنه نتائج اللجنة

يذكر أن فريق من الحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة، قام بالمرور على مستشفي بنها التعليمى والأطفال التخصصى والمركز الطبي بمدينة بنها ذلك ضمن استراتيجية الوزارة للمرور الدوري على المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة العمل على أرض الواقع ورصد أي قصور ومعالجته، بما يضمن توفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.