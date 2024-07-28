محافظ الفيوم: لا مجال لأي متقاعس في تأدية واجبه الوظيفى

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الخطط المستقبلية والتحديات الحالية، والتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، واستغلال كافة المقومات البشرية والمادية المتاحة بكل قطاع الاستغلال الأمثل، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي القطاعات، وشركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الجدية في العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتضافر كافة الجهود، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية، دائماً ما تؤكد على ضرورة الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتوفير احتياجات المواطنين بشكل ملائم، والاستجابة لمطالبهم والعمل على وضع الحلول الإيجابية لمشكلاتهم في حدود الإمكانيات المتاحة.

وطالب المحافظ، كل قيادة تنفيذية بأن تضع نصب أعينها، احتياجات المواطنين في المقام الأول، وأن يضع كل مسئول لنفسه منهج عمل يعتمد على رؤية وأفكار جديدة ومقترحات مناسبة، تحقق آمال وطموحات المواطنين، وتهدف إلى الارتقاء بالعمل واستغلال موارد المحافظة بكفاءة، مشيراً أن النجاح لا يأتي صدفة بل يتطلب التخطيط الجيد والعمل الجاد، وتشبيك الجهود.

وشدد "الأنصاري"، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات الواردة، مع التوظيف الأمثل لكافة القوى البشرية والامكانيات المتاحة، مؤكداً أنه لا مجال بيننا لأي متقاعس أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي، وعلى الجميع تحمل المسئولية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، للوصول بكافة الخدمات للمستوي المأمول، لافتاً إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين.



