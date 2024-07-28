محافظ الغربية يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية عام وفنى

الغربية – مصطفى عادل

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية ليصبح الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2025/2024 ليكون 228 درجة للقبول بالثانوي العام وفصول الخدمات المسائية للثانوي العام 190 درجة، و150 درجة للقبول بالثانوي الخاص، والخاص الفندقي 140 درجة، وجميع مدارس التعليم المزدوج بالتعليم الفني ومدارس فنية داخل مصنع 155 درجة، وكذلك النزول بعدد من المدارس الفنية صناعي وزراعي وتجاري لاستكمال الطاقة الاستيعابية حسب الجدول المرفق وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأكد الجندي، أن قرار تخفيض التنسيق جاء استجابةً لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصًا على مستقبل أولادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام والفني وذلك في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

من جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار جاء بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسته وقيادات المديرية، وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية، وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابها.

كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات كالتالى

خدمات الثانوي الصناعي (160) درجة

،خدمات الثانوي الزراعي (150) درجة

خدمات الثانوي التجاري (140) درجة