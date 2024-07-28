محافظ الشرقية يلتقى بمسئول شركة المصرية للاتصالات.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

التقي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتورة لمياء زيادة مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الشركة المصرية للإتصالات والمحافظة بما ينعكس على تقديم خدمات الإتصالات بجودة عالية للمواطنين.

تناول الإجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الشركة والحصول على موافقات وتصاريح الحفر وإعادة رد الشيء لأصله من المحافظة لمد شبكات الألياف الضوئية لمواقع العملاء لضمان سير العمل بشكل سليم وسرع الإنتهاء من المشروعات في التوقيت الزمني المحدد وتقديم خدمة بجوده فائقة للعملاء.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تألوا جهداً في توفير كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات طبقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن حفاظاً على المال العام وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر بجانب تحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

ومن جانبها قدمت مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات والشؤون التنظيمية للشركة المصرية للاتصالات الشكر لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذي على حسن التعاون والتنسيق الدائم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية لخدمة العملاء من أبناء المحافظة ولتحقيق الفائدة للجميع تماشياً مع خطة الدولة نحو إتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة.