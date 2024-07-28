محافظ الإسماعيلية يناقش مع رئيس اتحاد العمال مشاكلهم وتفعيل لجنة التأمينات

الإسماعيلية-صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه، أشرف مصطفى رئيس اتحاد عمال الإسماعيلية "نقيب السائقين"، في أول لقاء لهما عقب تكليفه محافظًا للإسماعيلية.

في مستهل اللقاء قدم رئيس اتحاد عمال الإسماعيلية، التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا للإسماعيلية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله ولمحافظة الإسماعيلية دوام التقدم والازدهار.

وخلال اللقاء، تم تناول ومناقشة مشاكل العمال داخل محافظة الإسماعيلية، تنظيم سيارات السرفيس داخل الإسماعيلية، والمواقف العمومية بالمحافظة، بجانب بحث ومناقشة تفعيل لجنة فض المنازعات بين العمال وأصحاب المصانع، وتفعيل لجنة التأمينات على العمال بالمصانع، وعمل بروتوكول بين النقابات والمحافظة لخدمة العمال.

ومن جانبه أعرب محافظ الإسماعيلية عن اعتزازه بزيارة رئيس اتحاد عمال الإسماعيلية، مؤكدًا على اعتزازه بعمال الإسماعيلية، واصفهم بأنهم العمود الفقري والمحرك الأساسي لكافة مجالات التنمية، وأن الله حبا مصر بعمالها المحبين لوطنهم.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس اتحاد عمال الإسماعيلية درع الاتحاد، للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية تقديرًا له وللتهنئة بمنصبه الجديد كمحافظ للإسماعيلية.