محافظ الإسكندرية: نعمل نحو المستقبل بتخطيط استراتيجي لكافة المجالات

الإسكندرية جاكلين منير

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، احتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ال 72 ، التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وقال الفريق أحمد خالد ، أن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط معشوقة ومحبوبة الجميع في كافة الحقب الزمنية، مؤكدًا أننا نعمل نحو المستقبل بتخطيط استراتيجي ورؤية ممتدة تشمل العديد من المجالات مستمدة من رؤية مصر 2030, ذلك وصولًا لتحقيق آمال وتطلعات المواطن السكندري وتنمية المحافظة من كافة الأوجه مستندين على قوة الشباب المتطلع نحو مستقبل أفضل.

وفي كلمته؛ هنأ الفريق الشعب السكندري بكل قياداته الأمنية والتنفيذية بمناسبة العيد القومي لمدينة الإسكندرية ال72 ، معربًا عن سعادته بتواجده وسط هذا الجمع للاحتفال بالعيد القومي.

وخلال الاحتفال تم تكريم المتميزين في المسابقة المصرية للبرمجة والتي تحتضنها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورتها 24، كما تم تكريم العديد من النماذج السكندرية المشرفة، على رأسهم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السابق والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة نهال الشقنقيري، واللاعبة نور الشربيني، ولاعبي نادي الاتحاد أحمد عادل وهيثم كامل.

ووجه الفريق الشكر والتقدير لجميع الحضور والمنظمين والمشاركين في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وأكد أن المحافظة حرصت هذا العام على جعل الاحتفالات جماهيرية بشكل أكبر حيث فتحت مكتبة الإسكندرية أبوابها للزائرين بالمجان، وبالمثل ستاد الإسكندرية والمراكز الشبابية.

حضر الاحتفال؛ الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السابق، واللواء هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمود فوزي رئيس أركان القوات البحرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد والسادة قناصل الدول الأجنبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات القضائية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد شارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين أسهموا تطوعًا في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والفنانة هايدي موسى والشاعر هشام الجخ ، والمطرب وائل الفشني والفنان خالد الصاوي والفنان عمرو عبد الجليل والفنانة صفاء جلال.