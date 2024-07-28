محافظ الأقصر يتابع رصف وتطوير الطرق وحوض 18 وساحة أبو الحجاج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بالمناطق والشوارع الآتية، بمنطقة حوض الـ 18 وأعمال التطوير الجارية هناك وقد عقب سيادته على بعض الملاحظات وأوصى بتلافيها فورا منها ارتفاع قواعد أكشاك الكهرباء عن المستوى المطلوب، كما التقي بعدد من المواطنين واستمع الى شكواهم ووعد بحلها في القريب العاجل، وتفقد أعمال غسيل ساحة أبو الحجاج ورفع كفاءة مستوى الزراعات والمسطحات الخضراء، تنفيذاً لأعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال رصف شوارع منطقة المساكن الشعبية (المأذون القديم) وشارع مدرسة الصنايع والمطحن مرورا بنجع البغولة والبحاروة بمنطقة حي شرق، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، ووجه سيادته مسئول الصرف الصحي بمحاذاة أغطية مطابق الصرف الصحى بمستوي الشارع بعد الانتهاء من أعمال الرصف.

ثم تابع محافظ الاقصر جولته بتفقد المنطقة الجاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة نقل وسيطة بها، وذلك بمنطقة شارع البحاروة، ووجه بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كونها منطقة حيوية وخدمية هامة.

واختتم محافظ الأقصر جولته بمركز ومدينة القرنة، حيث قام مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة بعرض شكاوى المواطنين عن مشكلة ارتفاع مطابق الصرف الصحي بشارع القرنة الرئيسى واوصي بحلها في أسرع وقت ممكن، قبيل البدء في أعمال الرصف الجارية هناك، وشارك في الجولة كلا من العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظه، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وأيمن حسين رئيس حي وسط وهاني عادل سعد رئيس حي شرق وحسن عبده رئيس حي جنوب.



تجميل ساحة أبو الحجاج الأقصرى بوسط المدينة



جولة المحافظ بمنطقة حوش 18 بوسط المدينة



لقاء المحافظ مع المواطنين فى جولات بوسط المدينة



متابعة المحافظ أعمال غسيل ساحة أبو الحجاج



متابعة رصف الطرق الداخلية بوسط مدينة الأقصر