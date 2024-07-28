محافظ الأقصر: نسعى لجذب سياحة المؤتمرات ونجهز لقاعات كبرى وأرض معارض بطيبة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، عن التجهيز لخطط كبيرة لدعم حركة السياحة في الموسم السياحى الشتوى عبر جذب سياحة المؤتمرات بكل قوة في الفترة المقبلة، بالعمل على البحث عن مواقع مقترحة لعمل قاعات مؤتمرات عالمية وأرض للمعارض في مدينة طيبة وغيرها من المواقع حول الأقصر.

وقال محافظ الأقصر خلال لقاؤه لـ"اليوم السابع"، عن خطط جذب سياحة المؤتمرات ما يلي:- "لدي مهمة خاصة لتكون الأقصر على غرار المدن العالمية في سياحة المؤتمرات الدولية، ونخطط لبدء العمل بعد الدراسة الشاملة لإقامة قاعة مؤتمرات ضخمة في مدينة طيبة، وأرض للمعارض لتكون نواة لجذب أكبر لسياحة المؤتمرات".

وأضاف محافظ الأقصر، على إنه كلف بسرعة إنهاء العمل في مشروع كورنيش البر الغربى بعد تطوير كورنيش وممشى الشرق الذي لا يحتاج سوى بعض الخدمات لتوفير حياة طوال النهار والليل ممتعة للسياح بجانب المواطنين، وأكد على إنه يرحب بكل أفكار المستثمرين في القطاع السياحى لتطوير الترفيه والمتعة للسياح عقب زيارتهم للمعابد والمقابر وتوفير حياة ليلية مميزة لضيوف مصر والأقصر من حول العالم.

ومن الجدير بالذكر إن الكورنيش الجديد في مدينة القرنة غرب الأقصر، سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، مؤكداً على إنه يتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشى ومزارا سياحيا عالميا يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً فريداً لأهالى الأقصر، حيث إنه ينفذ المشروع الجهاز المركزي للتعمير خلال 6 أشهر، ويشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، وتراعي فى أعمال إنشاء الكورنيش الجديد تطبيق الهوية البصرية للمحافظة، وذلك إمتزاجاً بالحضارة القديمة، ويوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.