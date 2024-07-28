محافظ أسوان: منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة ليتم متابعة الأحداث الطارئة أولاً بأول، وتتميز بجودة التعامل بكفاءة تامة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية لتصبح هذه المراكز مرآة كاشفة للحدث للجميع من خلال الرؤية الموحدة.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمد حجازى، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، لمحافظة أسوان، اليوم، وتفقد منظومة العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، برفقة نورا الأشقر، مديرة مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR المكتب الإقليمى للدول العربية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام.

واطمأن محافظ أسوان ومساعد أمين مجلس الوزراء على أسلوب وآلية العمل داخل المركز والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تابعوا عبر أجهزة المركز عبر بث مباشر من موقع اندلاع حريق فى إحدى الغرف الموجودة بعمارة سكنية بمطلع الجزيرة ناحية حي الصداقة الجديدة، والإجراءات المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الحريق والسيطرة عليه خلال وقت قياسى.

كما تم استعراض التطبيقات والمنظومات الخاصة بالمحافظة، وأشاد الزائرون بالمستوى الابتكاري في تصميم وآلية عمل تلك التطبيقات، التى من أبرزها تطبيق عين المواطن.



وفد مجلس الوزراء يتفقد منظومة العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ



وفد مجلس الوزراء



وفد مجلس الوزراء يتفقد منظومة العمل



وفد مجلس الوزراء يتفقد منظومة العمل بالمركز