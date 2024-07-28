ما هو اختبار مزرعة الدم لتشخيص العدوى؟

كتب - حسام الشقويرى

يعد اختبار مزرعة الدم أداة بالغة الأهمية للكشف عن العدوى، عملية تسمح بتحديد وجود البكتيريا أو الفطريات في الدم، ما يساعد في تشخيص وتوجيه علاج العدوى الخطيرة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

اختبار مزرعة الدم هو فحص معملي يكشف عن البكتيريا أو الفطريات الموجودة في دم المريض ويحددها، يعد هذا الاختبار ضروريًا لتشخيص الالتهابات الشديدة التي يمكن أن تنتشر عبر مجرى الدم، مثل الإنتان، ويعد الكشف المبكر وتحديد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للمرض أمرًا ضروريًا للعلاج السريع والفعال، والذي يمكن أن ينقذ حياة الناس.

وعادة ما يطلب الأطباء إجراء اختبار مزرعة الدم عندما يظهر المريض علامات عدوى خطيرة يمكن أن تؤثر على مجرى الدم، وتحديد الكائن الدقيق المسبب للعدوى يسمح للأطباء بوصف المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفطريات الأكثر فعالية، هذا العلاج الموجه أكثر فعالية من استخدام الأدوية واسعة النطاق ويمكن أن يساعد في منع مقاومة المضادات الحيوية.

تشمل الأعراض الشائعة التي قد تستدعي إجراء اختبار مزرعة الدم ما يلي:

الحمى المرتفعة: يمكن أن تكون الحمى المرتفعة المستمرة علامة على وجود عدوى في مجرى الدم.

القشعريرة والارتعاش: يمكن أن تصاحب الحمى وتشير إلى وجود عدوى.

انخفاض ضغط الدم: يمكن أن تسبب العدوى الشديدة انخفاضًا في ضغط الدم، مما يؤدي إلى صدمة إنتانية.

- معدل ضربات القلب والتنفس السريع: هذه أيضًا علامات على أن الجسم قد يحارب عدوى خطيرة.

الارتباك أو الحالة العقلية المتغيرة: في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤثر العدوى على الدماغ، مما يؤدي إلى الارتباك أو فقدان الاتجاه.

ويعد اختبار مزرعة الدم أداة بالغة الأهمية في تشخيص وإدارة الالتهابات الخطيرة. من خلال اكتشاف البكتيريا أو الفطريات في مجرى الدم، يرشد هذا الاختبار مقدمي الرعاية الصحية إلى وصف العلاجات الأكثر فعالية، وبالتالي تحسين نتائج المرضى ومنع المضاعفات. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك يعاني من أعراض عدوى شديدة، فإن فهم أهمية اختبارات مزرعة الدم يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن طلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب. استشر دائمًا متخصصي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين بناءً على نتائج مزرعة الدم.