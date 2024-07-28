اليوم السابع
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لا للمخدرات.. ندوة عن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمعسكر الشباب فى بلطيم

الأحد، 28 يوليو 2024 08:17 م
لا للمخدرات.. ندوة عن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمعسكر الشباب فى بلطيم جانب من الحضور في الندوة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم معسكر الشباب بمدينة بلطيم، ندوة توعوية عن الآثار المدمرة لتعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع تحمل شعار "لا للمخدرات" بحضور أعضاء مراكز شباب الرياض و بيلا، ضمن فاعليات مبادرة صيف شبابنا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن معسكر الشباب نظم الندوة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أدارها الدكتور باسم محمد علي مستشار الطب الشرعى وناقش خلالها الفرق بين أنواع المخدرات وآثارها على العقل إلى جانب خطورة انتشار ظاهرة الإدمان على الفرد والمجتمع وآثاره المدمرة، مستعرضاً جهود الصندوق فى مكافحة وعلاج الإدمان فى سرية تامة لبناء الثقة والقضاء على انتشاره.

وتستمر الفاعليات والبرامج التثقيفية والرياضية لأفواج الشباب المشاركة بالمعسكر فى بلطيم، التي تبدأ مع الساعات الأولى من النهار، ضمن مبادرة صيف شبابنا، بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة محمود مناع مدير معسكر بلطيم، وحضور مديري إدارات شباب بيلا والرياض.

 

الحضور في الندوة
الحضور في الندوة

 

جانب من الحضور في الندوة
جانب من الحضور في الندوة

 

ندوة عن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمعسكر الشباب ببلطيم
ندوة عن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمعسكر الشباب ببلطيم

 







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