اليوم السابع
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قصف إسرائيلى مكثف يستهدف مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة

الأحد، 28 يوليو 2024 01:10 م
قصف إسرائيلى مكثف يستهدف مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة، وأن المدفعية الإسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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