عضو مجلس النواب اللبنانى: "يجب لجم محاولات تصعيد نتنياهو عقب قصف مجدل شمس"

كتب محمد شرقاوى

قال عضو مجلس النواب اللبناني إبراهيم منيمنة للقاهرة الإخبارية، إنه يجب لجم محاولات التصعيد التي سينتهجها نتنياهو عقب قصف مجدل شمس، وعلى الحكومة اللبنانية توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة تصعيد محتمل مع إسرائيل.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.