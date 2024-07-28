ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصانع المواد الغذائية بالعاشر

الشرقية - إيمان مهنى

ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المواد الغذائية خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق العاشر من رمضان، وقامت حملة تموينية من قطاع تموين الجنوب برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع، أحمد حسين المفتش بالقطاع بالإشتراك مع إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبد القادر مدير الإدارة ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفر المرور عن ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر داخل مصنع لتصنيع المواد الغذائية، وتم تحرير محضر رقم 8214 جنح العاشر بالمخالفة ضد المدير المسؤول عن إدارة المصنع.

كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم 8215 جنح العاشر ضد صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بالعاشر وتم ضبط نصف طن سكر ناعم مجهول المصدر ( 500 كجم ) سكر ناعم مجهول المصدر .وتحرير محضر رقم 2816 جنح العاشر ضد صاحب مصنع لتصنيع حلوى الأطفال لإستخدامه شراب جلوكوز مجهول المصدر فى تصنيع الحلوى الحرز 600 كجم شراب جلوكوز مجهول المصدر .

وتم تحرير محضر رقم 2817 ضد صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل. وتحرير محضر رقم 8218 جنح العاشر ضد صاحب مخبز سياحى بمدينة العاشر المخالفة عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى المعروض للبيع بالمخبز، وتحرير محضر رقم 8219 جنح العاشر ضد صاحب مطعم بالعاشر لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات المعروضة للبيع بالمطعم .

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.