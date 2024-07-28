ضبط 3 من بينهم مصاب في مشاجرة بالعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج، وضبط 3 من المشاركين فيها بينهم مصاب، تم نقله للمستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة بين طريفين بدائرة مركز شرطة العسيرات، وتمت السيطرة عليها، وضبط المشاركين فيها، وتعين الخدمات الأمنية بمكان الواقعة، والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، والتي أشرف عليها اللواء مديرإدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوجود مشاجرة بين "طرف أول" أحمد س م ن 19 سنة عامل، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، وشقيقه محمود س م ن 29 سنة عامل.

وبين "طرف ثانى" عباس م ع ا 38 سنة تاجر، وشقيقه هيثم م ع ا 40 سنة سائق، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "عصا شوم"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.