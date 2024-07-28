ضبط وتحرير 172 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تحرير 172 محضراً تموينياً داخل دائرة مركز ومدينة بنى مزار، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية وإدارة تموين بنى مزار ومباحث ومفتشى التموين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات تم تنفيذها على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمركز بنى مزار، حيث أسفرت عن تحرير 172 محضراً، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 139 محضراً متتوعاً ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- تجميع دقيق بلدى مدعم - تصرف في دقيق بلدى مدعم - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن لوحة التعليمات - عدم نظافة أدوات العجين - عدم إعطاء بون صرف - عدم وجود ميزان).

وفى مجال الأسواق والأسعار تم تحرير 33 محضراً ما بين (سلع منتهية الصلاحية ـ غير صالح للاستهلاك الآدمي - سلع بدون فواتير - عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية)، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط ومصادرة 55 شيكارة دقيق بلدى، 5 شيكارئر ردة غش تجاري ، جركن زيت غير صالح للاستهلاك، 150 كرتونة سلع غذائية منتهية الصلاحية، 10 أكياس بانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

