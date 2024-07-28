ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص فى حملة تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملة على مصانع تعبئة المواد الغذائية، والتى أسفرت عن ضبط أحد المصانع بمدينة برج العرب، وذلك لإدارة وتشغيل مصنع إنتاج وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا لقيامه بتدوين عنوان وهمي وتاريخ إنتاج مخالف للحقيقة بغرض الغش والتدليس.

وتم ضبط ومصادرة 300 كرتونة فانيليا (منتج نهائي) بداخل كل كرتونة 25 علبة بداخل كل علبة 18 شريط أظرف فانيليا بإجمالي كمية قدرها 135 ألف شريط فانيليا ،250 كرتونة كاسترد ( منتج نهائي ) بداخل كل كرتونة 24 برطمان زنة الواحد 250 جم باجمالي كمية 6000 برطمان باجمالى 1500كجم , كرتونة كاسترد فانيليا ( منتج نهائي) بداخل كل كرتونة 30علبة بداخل كل علبة 12 ظرف كاسترد باجمالي 22 الف و680 ظرف ,60 شيكارة نشا غذائي ( خامات أولية) زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية 1500 كجم , 50شيكارة بيكربونات الصوديوم ( خامات أولية) زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية 500 كجم , و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.



