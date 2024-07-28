اليوم السابع
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الأحد، 28 يوليو 2024 05:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سبتمبر المقبل.. الجزائر تشارك فى المعرض الدولى للسياحة بباريس

الأحد، 28 يوليو 2024 05:00 ص
سبتمبر المقبل.. الجزائر تشارك فى المعرض الدولى للسياحة بباريس الجزائر
أ ش أ

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تشارك الجزائر في المعرض الدولي للسياحة، الذي سينعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 سبتمبر المقبل.


وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية، أن الهدف من المشاركة في المعرض جاء بغية الترويج للوجهة السياحية الجزائرية والتعريف بالمقومات والموروث المادي واللامادي الذي تمتلكه الجزائر.


ويعد المعرض الدولي للسياحة بباريس بمثابة نافدة على الأسواق السياحية الأوروبية وفرصة لعقد اللقاءات الثنائية لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات والتطورات والتحديات التي تشهدها الأسواق السياحية العالمية.


كما يعتبر أكبر معرض للسياحة، حيث من المقرر أن يشهد مشاركة كبار المتعاملين في القطاع السياحي من مختلف دول العالم.







الجزائر

المعرض الدولي للسياحة

باريس

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